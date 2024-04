Cléo Lacerda, amiga do sargento que se trancou em quarto de motel, mostra postagens do homem com cunho de despedida

As negociações entre membros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e um homem que se trancou em quarto de motel na Região Oeste de Belo Horizonte se alastraram por seis horas da tarde desta quarta-feira (10).

O homem, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um mandado de prisão por ter violado, nessa segunda-feira (8/4), a medida protetiva por violência doméstica solicitada pela ex-esposa.

Segundo a amiga dele, a técnica de enfermagem Cléo Lacerda, o sargento estava mal desde quando descobriu que a ex-companheira mantinha uma relação extraconjugal.



O coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PMMG, foi ao local do ocorrido e afirmou que nesta quarta-feira (10), a equipe do 22º batalhão identificou a localização exata em que se encontrava o homem, que estava de licença psicológica por questões envolvendo violência doméstica.

O coronel acredita que o episódio recente de violação da medida protetiva pode ter contribuído para desatinar o sargento.



Diante das circunstâncias, foi instalada uma operação que contava com uma equipe tática e uma equipe técnica. Policiais se deslocaram até o local “para tentar fazer com que houvesse uma negociação e uma redução de danos.”

Amigos do sargento também foram conduzidos até o motel para tentar dissuadi-lo, mas o homem foi irredutível, diz o coronel Santiago, que lamenta a situação.

Segundo o coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PMMG, o motel foi esvaziado para evitar danos a terceiros Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press

Mensagens de despedida

Cléo Lacerda, uma das amigas do homem, disse que viu postagens dele no WhatsApp com cunho de despedida, em uma delas dizia “meus irmãos me perdoem… não se culpem”, em outra, uma foto da farda acompanhada de fotos das duas filhas.

A técnica de enfermagem relatou que ele estava mal desde a descoberta da traição e por isso teve a arma confiscada, motivo pelo qual acreditava que o sargento estava no quarto de motel desarmado.

Ela também contou que já havia conversado com o homem para aconselhá-lo, “não faz nada, não vale a pena. Pensa que você tem duas filhas”, Cléo dizia a ele. Segundo ela, o motel na Avenida Barão Homem de Melo era um dos locais em que a ex-esposa se encontrava com o amante.



Nesta tarde, a ex-companheira do sargento chegou à porta do estabelecimento onde ele estava e gritou desesperadamente. Conhecidos dele a hostilizaram com palavras.

Apesar da mobilização para negociar a saída dele do local, o sargento atirou contra a própria cabeça e foi retirado do motel, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, de maca pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII em estado grave.

*Estagiária sob supervisão do subeditora Fernanda Borges