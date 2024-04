Ainda não há informações sobre o paradeiro do homem

Um homem que se trancou em um quarto de um motel na Região Oeste de Belo Horizonte foi retirado do local pelo Samu, no início da tarde desta quarta-feira (10/4), após mais de três horas de negociações. Informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG) dão conta de que ele atirou contra si e foi encaminhado ao Hospital João XXIII em estado grave.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estava no Motel Barão, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, para negociar com o homem.





Informações preliminares dão conta de que ele é policial militar e deu entrada no estabelecimento na noite dessa terça-feira (9/4). De acordo com a corporação, a ocorrência entrou no sistema como possível “tentativa de suicídio”.

A ocorrência ainda está em andamento. Além da Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava no local. A reportagem entrou em contato com o Motel Barão, que não quis se pronunciar.

