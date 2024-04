Homem se trancou em quarto do Motel Barão, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para negociar com um homem que se trancou em um quarto de motel em Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (10/4). As tentativas de acordo ocorreram por aproximadamente seis horas no Motel Barão, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Apesar da mobilização para negociar a saída dele do local, o sargento atirou contra a própria cabeça e logo em seguida, por volta de 17h, foi retirado de maca pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII em estado grave.

De acordo com a corporação, no início da tarde a ocorrência entrou no sistema como possível “tentativa de suicídio”. Ele teria dado entrada no estabelecimento na noite dessa terça-feira (9/4).

O homem, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um mandado de prisão por ter violado, nessa segunda-feira (8/4), a medida protetiva por violência doméstica solicitada pela ex-esposa.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros também estava no local. A reportagem entrou em contato com o Motel Barão, que não quis se pronunciar.