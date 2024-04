Uma lista com relação dos últimos excedentes aprovados em concurso público realizado em 2017 foi divulgada nesta quarta-feira (10/4) pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). No total, foram nomeados 1.698 servidores, sendo 1.260 para Professor de Educação Básica (PEB) e 430 para Especialista de Educação Básica (EEB).

As nomeações estão sendo realizadas desde abril do ano passado e, com a divulgação dos últimos nomes, somam-se 10 mil profissionais excedentes nomeados. Os professores aprovados terão que passar por um exame admissional realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag antes do início do contrato. As datas e os horários estão disponíveis no site do Governo de Minas Gerais.

Os últimos nomes chamados estão disponíveis no Diário Oficial de Minas Gerais.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata