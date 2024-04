O anúncio da gravidez de Brenda Nathielle surpreendeu a web. A mineira de Nova Serrana está à espera de seu quarto filho, mesmo após realizar uma laqueadura. A última gestação aconteceu em 2021, quando outro método contraceptivo falhou.



“Acabei de ter um bebê com DIU que não saiu do lugar. Fiz laqueadura no parto, vi o pedaço da trompa, e estou grávida", disse em um vídeo que viralizou nas redes sociais. A jovem de 29 anos e o marido, Lucas Lopes, já tinham dois filhos, Arthur e Beatriz, quando decidiram “fechar a fábrica”. O método escolhido pela mulher foi o dispositivo intrauterino. Mas, após cinco meses, sua menstruação atrasou e, por via das dúvidas, resolveu fazer um teste de gravidez, que deu positivo. “O susto foi enorme", declarou em entrevista à revista Crescer.



A taxa de proteção do DIU de cobre é de 99,2% a 99,4%, e 99,8% no DIU hormonal. Quando Cecília nasceu, há quase dois anos, a mãe resolveu fazer a laqueadura, para impedir mais uma gestação. “ Achei que seria muito seguro. A médica que fez meu parto e a laqueadura, tem quinze anos de experiência, é bem renomada na cidade e nunca havia acontecido uma falha em uma laqueadura feita por ela. Os pedaços das trompas retiradas foram enviadas para laboratório, para comprovar que realmente se tratavam das minhas trompas", destacou.



Segundo o Ministério da Saúde, as chances de engravidar após o procedimento são de apenas 0,41%. E foi isso que aconteceu com Brenda. Ela novamente teve um atraso menstrual e começou a se sentir mal. "Foi o maior susto da minha vida — maior até do que quando engravidei com DIU, pois jamais imaginei que poderia acontecer duas vezes com a mesma pessoa. No caso, eu! Fiquei três dias chorando sem conseguir comer, muito assustada. Não era tristeza, sabe? Mas realmente me pegou muito de surpresa. Até hoje, não consigo dormir direito", apontou.



Lucas também ficou assustado e chegou até a ficar sem falar e se alimentar por alguns dias. “Agora, me acolheu e está me dando muito suporte, psicologicamente falando, que é o principal", afirmou. Brenda está na sétima semana de gestação e ainda não sabe qual o sexo do bebê.