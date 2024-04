Imagina chegar em casa e deparar com uma faixa te parabenizando pelo local onde você resolveu estacionar. Foi o que aconteceu com o influenciador e podcaster Igor Cavalari, o Igão do Podpah. Em redes sociais, ele compartilhou como ficou surpreso ao chegar em casa nessa terça-feira (9/4) e dar de cara com um recado do vizinho.



“Igão, parabéns por não parar na frente da minha garagem dessa vez”, diz o texto. O influenciador também se defendeu da acusação de que atrapalha o prédio da frente estacionando em local inadequado. “Eu não faço nada disso”, afirmou em um story.



A faixa rendeu diversos comentários na rede social do influenciador. “Passando mal com o vizinho do Igão que deixou uma faixona (sic) na garagem parabenizando ele por não estacionar lá”, postou um perfil. “Posso estar errado, mas algo indica que algum Igão (talvez seja você) está parando na frente da garagem dele”, ironizou um internauta.



O humorista Diogo Defante, que tem um quadro de culinária no Podpah, também comentou na publicação. “Não é possível”, escreveu.



Mais tarde, circularam imagens de outras faixas espalhadas pela cidade de São Paulo com teor parecido com a colocada em frente à casa do podcaster. “Letícia, parabéns por estacionar sabendo reconhecer as leis da física”, diz uma. “Camila, parabéns por saber que a faixa de pedestre é para pedestre”, diz outra.



“Diego, parabéns por parar seu carro em um lugar que nao pare o trânsito”, aparece em uma terceira faixa. “Arthur, parabéns por saber da existência dos limites de velocidade e da nossa paciência”, afirma outra. “Enzo, parabéns por não ter medo de gastar a seta o seu carro na rotatória. A Faria Lima agradece”, diz mais uma.



Não se sabe, até então, se as faixas fazem parte de alguma campanha publicitária ou se foram colocadas como uma forma de conscientizar sobre alguns erros comuns de trânsito nas regiões em que foram afixadas. As imagens deram ideias para pessoas de todo o país, incluindo os mineiros. “Responsável pelas faixas, não tem como estender seus agradecimentos para região de Venda Nova, não? Em especial na Avenida Vilarinho”, pediu uma belo-horizontina.