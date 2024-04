A mineradora Vale apresentou à Agência Nacional de Mineração (ANM) um plano para reparar a anomalia encontrada em um dos drenos da barragem Forquilha III, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais.





De acordo com a ANM, a empresa vai fazer um tamponamento parcial do dreno com um filtro.

Além disso, a Vale vai analisar riscos e desenvolver um plano de monitoramento específico para o período pós-intervenção, “Caso a empresa consiga consolidar o plano de intervenção e a análise de risco nesta semana, a intervenção será realizada em poucos dias”, informou a ANM.





Uma reunião entre a empresa, técnicos da ANM e Ministério Público foi realizada na última segunda-feira (08/4). A Vale informou que segue monitorando toda a estrutura e que as condições gerais da barragem estão inalteradas. “ A Vale implementará as ações necessárias nos próximos dias e manterá as autoridades informadas a respeito”, diz o comunicado da mineradora.

Anomalia em barragem

O problema foi identificado em 15 de março passado. De acordo com mineradora, um dos 131 drenos que compõem a estrutura está vazando sedimentos na água.

A irregularidade na barragem foi relatada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) na manhã desta sexta-feira (5/4). A entidade diz ter sido 'pega de surpresa' pela informação e solicitado esclarecimentos do fato à Vale e à Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam).

A reportagem do Estado de Minas teve acesso a um laudo de uma empresa independente que indica as falhas na barragem Forquilha III. O documento, de 13 páginas, afirma que há a saída de “material terroso” de um dos drenos da estrutura.

A Vale teria comunicado a empresa no dia 19 de março sobre o problema, identificado quatro dias antes. “A anomalia consistiu na observação de material de coloração cinza na tubulação do dreno e na canaleta onde o dreno desagua”, diz o documento.

Após o problema ser reportado, a mineradora teria intensificado o monitoramento na barragem, para garantir que a estrutura seguisse em segurança. “A ocorrência atual, no entanto, é inédita no sentido de que o material observado é distinto do verificado nas ocasiões anteriores, tratando-se, claramente, de material que contém minério de ferro em fração muito fina”, diz o relatório.