O tempo em Minas Gerais será influenciado por áreas de instabilidade, favorecidas pela disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera que provocam céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Central Mineira, Noroeste, Norte e Jequitinhonha nesta quarta-feira (10).

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas demais regiões de Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

As temperaturas no estado mineiro devem variar entre a mínima de 13°C no Sul de Minas e a máxima de 34°C no Norte, Jequitinhonha e Rio Doce.

Previsão em BH

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas nesta quarta-feira (10), em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.