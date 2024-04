A Defesa Civil vai capacitar adolescentes de Minas Gerais sobre como se prevenir em caso de riscos causados pelas chuvas. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) lançou o programa “Defesa Civil nas escolas”, que visa fomentar a cultura da resiliência e da autoproteção em alunos do ensino fundamental de escolas públicas do estado.

De acordo com a Cedec, a iniciativa demonstra o compromisso do órgão em proteger e assistir as comunidades frente aos riscos, sobretudo aqueles ocorridos durante o período chuvoso, implementando estratégias eficientes que contemplem ações de prevenção, preparação e mitigação, sem deixar de lado a capacidade de apresentar respostas adequadas em casos de emergência.

“Estamos preparando justamente as crianças, que são a base da educação para pensar a consciência preventiva em ações de Defesa Civil”, declarou o superintendente do Cedec, o major Luis Antônio e Silva, em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (3/4).

O projeto piloto está sendo implementado nos municípios de Nova Lima (250 alunos do 6° e 7° anos do ensino fundamental), na Grande BH, e Rio Piracicaba (120 alunos do 6° ao 9° ano), na Região Central de Minas.

Educar para prevenir

Durante o projeto, os alunos receberão orientações sobre temas variados relacionados à proteção e defesa civil, que serão apresentadas de forma lúdica e interativa. Os adolescentes poderão participar ativamente do processo de construção do conhecimento a partir de jogos, oficinas, maquetes, peças de teatro e mostras culturais, incluídos entre as diversas atividades desenvolvidas e previstas para oito encontros.

“A gente percebe que a criança consegue influenciar em casa também, então é um projeto piloto que estamos fazendo com esse viés de capacitação e educação em proteção e defesa civil, que nós entendemos ser extremamente importante”, afirmou o major.