Belo Horizonte amanheceu com temperatura mais amena nesta segunda-feira (8). Parte da manhã na capital mineira foi com temperatura de 15°C. Se comparado aos outros dias, houve uma leve queda na mínima, quando no domingo, a temperatura foi de 16°C.

Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o dia na capital mineira será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35%.



Em oito dias, as chuvas que caíram na capital em abril estão concentradas em apenas algumas regiões, enquanto outras as chuvas foram mais escassas. Confira o acumulado de chuvas (mm) em abril até 17h do dia 5.

Barreiro: 64,4 mm (78%)

Centro Sul: 98,8 mm (120%)

Leste: 50,4 mm (61%)

Nordeste: 44,2 mm (54%)

Noroeste: 7,8 mm (10%)

Norte: 21,6 mm (26%)

Oeste: 29,8 mm (36%)

Pampulha: 11,2 mm (14%)

Venda Nova: 12,8 mm (16%)

Média Climatológica abril 82,3 mm