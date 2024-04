Neste domingo (7/4), a previsão meteorológica indica que o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17°C e a máxima estimada é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Na segunda-feira (8/4), a temperatura máxima prevista também é de 30ºC e a mínima fica na casa dos 17°C. O dia será de céu claro, com nuvens na parte da tarde e noite. Não há previsão de chuva.

A terça-feira (9/4) será de céu com muitas nuvens. A temperatura fica entre 30ºC e 17ºC. Não há previsão de pancadas de chuva.

Na quarta-feira (10/4), o céu fica com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva na parte da tarde, segundo o Climatempo. A temperatura máxima prevista é de 31ºC e a mínima é de 18ºC.

A quinta-feira (11/4) será de céu encoberto e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A temperatura fica entre 33ºC e 20ºC.

Domingo em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo será de tempo estável, sem chuva em quase todo o estado de Minas Gerais. Possibilidade de chuva isolada se restringe ao Triângulo Mineiro e Noroeste, nas demais regiões mineiras apenas variação de nebulosidade.

As temperaturas permanecem estáveis e, embora não haja perspectiva de chuva, a quantidade de nuvens aumenta no decorrer do dia, exercendo controle sobre a temperatura máxima que não deve passar dos 34ºC.