A Prefeitura de Belo Horizonte plantou, neste sábado (06/4), 200 árvores no bairro Califórnia, Região Oeste. A área escolhida era usada como depósito de lixo e entulho irregular.

Localizada entre a Avenida Castanholas e a rua das Violas e do Padeiro, a área vai receber um total de 952 árvores. Entre as espécies estão o cedro, tamboril, ipê-amarelo, ipê-branco, aroeira-pimenta, sibipiruna e paineira.

O trabalho conta com a participação da comunidade local e faz parte de uma ação da PBH com o objetivo de plantar mais 30 mil árvores em 2024.

O plantio na região foi indicado pela comissão permanente de combate às deposições clandestinas de resíduos sólidos, que é formada pela Superintendência de Limpeza Urbana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e Secretaria Municipal de Política Urbana.

A ideia, de acordo com a PBH, é ressignificar espaços que foram prejudicados pelo descarte irregular de resíduos e entulhos com movimentos de revitalização e plantio ambiental. O envolvimento da população na revitalização dos espaços, deixando a área limpa e proveitosa para a comunidade, também é um dos objetivos.



São feitas intervenções educativas e de recuperação da área degradada, como limpeza e pintura de muros e de meios-fios. O Executivo Municipal informa ainda que, em muitas situações, escolas, centros de saúde e associações comunitárias têm estabelecido parcerias com a Prefeitura com o intuito de fortalecer o comprometimento coletivo no combate às deposições clandestinas.

Ressignificação do espaço

Morador do Bairro Califórnia e membro da associação de moradores, Júlio César Teixeira, de 44 anos, ressalta a importância da ressignificação do espaço para a comunidade.

"Essa área aqui era um aterro, ficava cheio de urubu e era uma visão horrível. Vários vizinhos procuravam a associação falando que estavam pensando em mudar por causa da situação. A gente conseguiu que a área fosse fechada e começamos o plantio de árvores. Então, essa ação é um sonho nosso que a gente está vendo ser realizado e expandido. É, como a gente gosta de dizer, o pulmão do nosso bairro".

Na semana passada a equipe de Mobilização Social da SLU começou uma campanha nos equipamentos do entorno e com os moradores para conscientizar sobre a importância de se manter o local limpo, respeitando os dias, horários e locais corretos para o descarte de resíduos. Além disso, a SLU fez a limpeza de toda a área, incluindo córregos da região, para receber os novos plantios.

Segundo o secretário interino de Meio Ambiente, Gelson Leite, o plantio das 200 árvores faz parte de uma ação que visa, entre outras coisas, a revitalização ambiental, a requalificação de um espaço degradado e o bem estar dos moradores.

“Há um investimento importante da Prefeitura em relação ao plantio de árvores. No ano passado plantamos cerca de 25 mil e esse ano esperamos ultrapassar 30 mil. E não é um plantio feito aleatoriamente. É um trabalho que prioriza a parceria com a população, a adequação do ambiente com a espécie a ser plantada e principalmente a manutenção de áreas verdes importantes para a cidade. Serão mais 952 árvores que vão auxiliar no bem estar da comunidade daquele local”, afirma o secretário.

Se depender da comunidade, a nova área verde vai ter proteção garantida. "É uma ação maravilhosa, porque saúde e lixo não combinam. E nós vamos tomar conta e cuidar para que não haja mais descarte de lixo aqui", disse Eluar de Almeida Duarte, moradora do Bairro Dom Bosco, vizinho ao Califórnia.