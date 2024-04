Final de semana será de céu claro e com poucas nuvens em Belo Horizonte

O final de semana em Belo Horizonte será de céu com poucas nuvens e temperatura máxima na casa dos 30ºC. Neste sábado (6/4), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada foi de 16°C e a máxima estimada é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

No domingo (7/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro com temperatura máxima prevista para os 30°C e a mínima na casa dos 18ºC.

Não há previsão de chuva para a capital mineira durante o final de semana. Na tarde de sexta-feira (5/4), choveu forte em alguns pontos de BH. Na regional Nordeste, em apenas três horas, foram cerca de 41,8 milímetros, o que corresponde a 51% da precipitação esperada para o mês de abril.

Outra regional bastante atingida nesta tarde foi a Centro-Sul. De acordo com a Defesa Civil da capital, choveu 37,4 milímetros nesta sexta, 45% do esperado para todo o mês na regional. A média histórica para abril é de 82,3 milímetros.

Previsão para Minas

A previsão do tempo para este sábado (6/4) é de tempo estável em praticamente todas as regiões de Minas Gerais por conta da presença e intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há também a possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas regiões Noroeste e Norte, especialmente, à tarde e à noite.

No domingo (7/4), o céu fica parcialmente nublado no Noroeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.