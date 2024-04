Chuva forte atinge na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, nesta sexta (5)

Uma forte chuva atinge Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (5/4). De acordo com a Defesa Civil municipal, por volta das 15h, choveu forte na Região Oeste, enquanto a Região Centro-Sul registrou chuva moderada. Cinco minutos depois, as regiões Nordeste e Noroeste também foram atingidas.

No início da tarde, o órgão já havia emitido um comunicado de possibilidade de chuva de até 30 mm por hora ou de até 50 mm por dia, com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h, até as 8h de sábado (6/4).

A reportagem do Estado de Minas flagrou uma enxurrada na Rua Teixeira Mendes, no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de BH.

Enchente na Rua Teixeira Mendes, no bairro Cidade Jardim, nesta terça (5/4) Reprodução





Média esperada

Na última quarta-feira (2/4), a Região Centro-Sul registrou mais de 90% do volume de chuva esperado para todo o mês de abril em apenas duas horas. Até a manhã desta sexta, a regional alcançou 79,2 mm de chuva, o que representa 96,2% do volume pluviométrico previsto para abril.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de abril até 6h dia 5/04/2024:

Barreiro: 62,2 (75,6%)



Centro-Sul: 79,2 (96,2%)



Leste: 34 (41,3%)



Nordeste: 2,6 (3,2%)

Noroeste: 0,8 (1%)



Norte: 0,4 (0,5%)



Oeste: 8,4 (10,2%)



Pampulha: 0,6 (0,7%)



Venda Nova: 0,2 (0,2%)

Média Climatológica de Abril: 82,3 mm

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa