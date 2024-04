Policial militar foi assaltado no bairro Itapoã

Um dos homens suspeitos de participar de um assalto a um policial militar na madrugada desta sexta-feira (5), no Bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, morreu ao dar entrada no hospital.

O homem, de aproximadamente 25 anos, foi socorrido pelos militares.

Outro suspeito, de 15 anos, também foi baleado e está internado no Hospital Risoleta Neves sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi informado. Um terceiro homem conseguiu fugir.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial estava em um carro com amigos quando foi surpreendido pelos suspeitos. Eles pararam o carro ao lado e anunciaram o assalto.





Dois dos suspeitos desceram do veículo, o terceiro permaneceu para dar cobertura. A arma do policial foi roubada e os criminosos fugiram do local.

Guarnições da Polícia Militar iniciaram uma perseguição atrás do trio, que só foi parar no Bairro Madri, Região Norte da capital. Foram dadas ordens de parada aos criminosos, que não obedeceram e dispararam contra uma viatura.

Os suspeitos foram baleados após a troca de tiros. O homem de 25 anos morreu e o de adolescente 15 anos está internado. O terceiro, que dirigia o carro, conseguiu fugir.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.