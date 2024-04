Uma mulher de 19 anos foi presa nessa quinta-feira (5/4) por roubar 24 celulares em um estabelecimento comercial de Ipatinga, cidade do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em 9 de fevereiro deste ano, no bairro Horto, a investigada e outros dois suspeitos teriam abordado a vítima com o uso de arma de fogo e, mediante grave ameaça, roubado 24 celulares do local. O prejuízo total estimado é de R$ 110 mil.

Para cometer o crime, a mulher teria simulado a compra de um celular, permitindo assim a abertura da loja e a entrada dos comparsas. Não há informações da captura dos outros comparsas.

Identificados



A PCMG identificou seis pessoas que teriam adquirido os aparelhos roubados, nas cidades de Ipatinga, Conselheiro Pena, Ubaporanga, Belo Horizonte, Uberlândia e Timóteo.

Um telefone foi recuperado em Ipatinga, resultando na condução de duas pessoas à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos na condição de investigados. Quanto aos receptadores residentes em outras cidades, as investigações estão em andamento.