A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou o recebimento de nova remessa com 37.924 doses de vacina contra dengue, nesta quinta-feira (4/4). Trata-se de uma etapa na ampliação na vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade.

De acordo com a SES-MG, os imunizantes chegaram à Central Estadual da Rede de Frio e estão sendo encaminhados para microrregiões de Saúde de Betim, na Grande BH, já nesta quinta, e distribuídos a Uberaba, Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro, na sexta (5/4).

“A orientação é que os municípios iniciem a vacinação no público-alvo o mais breve possível e sejam estabelecidas estratégias que permitam que pais e responsáveis levem seus filhos para se vacinar, como abrir as salas de vacinação aos finais de semana e feriados”, enfatiza o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi.

A primeira remessa da vacina em Minas neste ano aconteceu em 22 de fevereiro, com 78.790 doses, com validade até 30 de junho.

Na ocasião, a remessa foi distribuída para 22 cidades: Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, Caeté, Rio Acima, Jaboticatubas, Raposos, Belo Vale, Moeda, Nova União, Taquaraçu de Minas, Coronel Fabriciano, Timóteo, Pingo-d'Água, Antônio Dias, Mariléia, Jaguaraçu, Dionísio, Córrego Novo e Santa Maria de Itabira.

“É importante que a gente consiga atingir 100% da vacinação, porque a vacina, a médio prazo, eliminará as situações de emergência em saúde pública. A vacina é eficaz e segura e salva vidas. Mais uma vez, reforçamos a importância de levar as crianças e adolescentes à Unidade de Saúde mais próxima para aproveitar as vacinas que estão disponíveis e são gratuitas”, destaca o subsecretário.

Vacinação em BH

Neste fim de semana, sete centros de saúde em BH ficarão abertos para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas das arboviroses dengue, chikungunya e zika. As unidades Vera Cruz, na Região Leste, São Paulo e Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste, Floramar, na Região Norte, Santa Terezinha, na Pampulha, além de Rio Branco e Jardim Europa, em Venda Nova funcionarão das 7h às 19h, no sábado (6/4) e no domingo (7/4).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que não haverá aplicação de vacinas nesses dias.

A PBH ressalta que a Secretaria Municipal de Saúde monitora sistematicamente a demanda de atendimento da cidade. A partir disso, determina a quantidade de unidades disponíveis para o atendimento da população.

Para garantir a assistência nas regionais Barreiro, Centro-Sul e Noroeste, durante o fim de semana os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) seguem funcionando. Sem a necessidade de agendamento prévio, esses locais oferecem cuidado às pessoas com sintomas como febre, dor no corpo e de cabeça, especialmente atrás dos olhos, além de manchas vermelhas na pele. Já os atendimentos da regional Oeste estão mantidos no hospital temporário.

Como um reforço nos atendimentos das pessoas sintomáticas, há ainda um outro hospital temporário na regional Venda Nova e um hospital de campanha, que funciona na regional Norte da capital. Também seguem abertas as Unidades de Reposição Volêmica (URVs) nas regiões do Barreiro, Centro-Sul e Noroeste que recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centros de saúde, CAAs e UPAs, e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua.

(Com Mariana Costa e Rafael Rocha)