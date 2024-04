A operação, Colt, que investigava crimes de roubos, cometidos no início de janeiro, em Montes Claros, no norte mineiro, resultou na apreensão de drogas e prisão de dois traficantes, e na apreensão de um adolescente.



Na operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, durante os quais foram encontrados dois quilos de maconha, mais de 100 pedras de crack e 20 pinos de cocaína, além de objetos roubados de casas de vítimas dos roubos em investigação.



As drogas e produtos de roubos foram encontrados nas casas de dois traficantes, que foram presos em flagrante por tráfico de drogas e receptação, e um adolescente apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.



Os policiais identificaram seis pessoas suspeitas de envolvimento nos roubos. Eles teriam invadido as residências das vítimas, mantendo-as reféns com uso de violência.



A delegada Francielle Drummond, que comandou as investigações, revela que, em um dos imóveis foram roubadas várias munições e armas de fogo. “No dia, seis suspeitos armados e encapuzados surpreenderam os moradores que foram agredidos e amarrados por eles”.



Com os suspeitos identificados, a delegada solicitou os mandados de busca e apreensão em locais ligados aos suspeitos, para recuperar os objetos roubados e coletar provas que vão subsidiar o inquérito. Nessa operação, a delegada contou com a participação de 46 policiais civis, além do auxílio do Canil da Polícia Militar.