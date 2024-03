A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (26/3) em Belo Horizonte contra um homem identificado durante as investigações como o responsável por aplicar golpes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



A operação foi deflagrada junto à Coordenação de Inteligência da Previdência Social. Segundo as autoridades, o golpista deu um prejuízo à União de R$ 285 mil. Porém, a Polícia Federal afirma ter evitado que ele desviasse mais R$ 170 mil dos cofres públicos.

Para conseguir ter acesso ao dinheiro, o fraudador utilizava o nome de pessoas fictícias. A PF confirmou a fraude em laudo de biometria forense elaborado por policiais federais.

O homem falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para, deste modo, obter os benefícios previdenciários.



"O investigado será autuado pela prática do crime de estelionato qualificado, cuja pena pode chegar a seis anos e oito meses de reclusão", diz a PF, que não mencionou se o homem foi preso. A reportagem pediu mais esclarecimentos e aguarda retorno.