O governo federal reconheceu a situação de emergência no município de Cássia, no Sul de Minas Gerais, em decorrência das fortes chuvas. A cidade registrou até o momento uma morte por causa do período chuvoso. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o estado contabiliza outros cinco óbitos: um em Pedralva, três em Paracatu e um em Viçosa.



Outros estados também estão na listagem do governo federal. Em São Paulo, a situação de emergência foi reconhecida para os municípios de Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Isabel, São Bento do Sapucaí e Ubatuba, todos castigados pelas chuvas.







As cidades de Baixa Grande e Maiquinique, na Bahia; Flores de Goiás, em Goiás; São Roberto, no Maranhão; Ulianópolis, no Pará; Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; Itapoá, em Santa Catarina; além de Putinga e Vale do Sol, no Rio Grande do Sul, também estão em situação crítica.





No domingo (24/3), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) já havia reconhecido, de forma sumária, a situação de emergência em 13 cidades do Espírito Santo e duas no Rio de Janeiro.



No Espírito Santo foram reconhecidos os municípios de Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Ibitirama, Muqui, Muniz Freire, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.



Já no Rio de Janeiro, Magé obteve o reconhecimento federal por conta de inundações, enquanto em Teresópolis o motivo decorre das chuvas intensas. No sábado (23/3), Petrópolis obteve o reconhecimento federal pelo mesmo desastre.



A partir disso, os referidos municípios estão aptos a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais, pontua o governo federal em comunicado.