Um homem de 37 anos, suspeito de tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, conseguiu driblar a investida da Polícia Militar, pular em um rio e ser resgatado de barco por um comparsa, antes da chegada do reforço policial, no fim da manhã desta terça-feira (26/3).

Os policiais faziam patrulhamento pelo Bairro São Tarcísio, quando avistaram o homem embaixo de uma árvore, que percebeu a aproximação dos militares no momento em que, segundo a ocorrência, pretendia entregar algo a outro indivíduo. Logo, ambos fugiram. Debaixo da árvore, a PM recolheu 17 pedras de crack e 13 buchas de maconha. Os entorpecentes estavam embalados para comercialização.

O suspeito de 37 anos pulou em um rio e se apoiou em uma pedra. A corporação, então, acionou apoio de um barco do Corpo de Bombeiros para conseguir capturar o homem. No entanto, outro rapaz, conduzindo uma pequena embarcação, que vinha da região do Bairro Esplanada, resgatou o suspeito. Conforme a PM foi possível ver eles desembarcando nas proximidades do Clube Filadélfia. Outra guarnição policial foi acionada em apoio.



A dupla deixou o barco e conseguiu fugir por uma área de mata com densa vegetação. Uma mulher, de 34 anos, que encontrou os suspeitos na margem e tentou escapar ao ver os policiais, acabou presa. Após buscas naquela área, a PM encontrou uma tábua improvisada como mesa, onde as drogas eram preparadas.



Lá, foram apreendidos mais 795 pedras de crack, 32 buchas de maconha e um tablete da mesma substância, uma balança de precisão e R$ 698. Indagada, a mulher alegou não conhecer os dois homens que fugiram e só teria parado ali para conversar. Ela assumiu a posse dos entorpecentes, ainda conforme a polícia, sendo conduzida à delegacia da Polícia Civil.