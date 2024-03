Um homem, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (26/3), em Rio Pardo de Minas, no Norte do Estado.



Segundo as investigações da Polícia Civil, o rapaz teria estuprado a própria irmã, de 14 anos, há uma semana. O abuso aconteceu quando os pais não estavam em casa.





A própria adolescente buscou a Polícia Civil para fazer a denúncia. Ela relatou que, ao longo deste ano, já teve relação sexual com o próprio irmão. No entanto, neste caso relatado, ela teria dito que não queria a relação. O rapaz, então, cometeu o estupro.



“Por isso, representamos pela prisão temporária do suspeito, a qual foi deferida pela Justiça. Hoje, ele foi localizado e preso”, explicou o delegado João Vitor Petrone, responsável pela investigação.



O rapaz foi preso e encaminhado para a delegacia. Mesmo com a prisão dele, as investigações continuam.

