Em reinvindicação pelo pagamento do piso nacional e equiparação do tíquete-alimentação, centenas de professores da rede municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, entraram em greve nessa segunda-feira (25/3), por tempo indeterminado. Eles se concentraram em frente à prefeitura.





A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que 225 profissionais da educação (o que corresponde a pouco mais de 6% do quadro de profissionais da rede municipal) não se apresentaram às funções nas escolas municipais nessa segunda.





Outras centenas de servidores públicos municipais de Uberaba também estão em greve, mas desde a última terça-feira (19/3), também por tempo indeterminado. O movimento foi iniciado com uma manifestação em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura.





Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), a greve é decorrente da proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo municipal de 3,71% e outros 4% de aumento no tíquete-alimentação.





De acordo com Martinho Pereira, presidente do SSPMU, a proposta oferecida pela prefeitura é bem abaixo da pauta de reivindicação da categoria, deixando o salário dos servidores defasado em torno de 10%.



O SSPMU também divulgou que é necessário que o município faça uma nova rodada de negociação, com uma contraproposta que atenda a um reajuste acima da inflação nacional. “O movimento não vai terminar até que as negociações sejam retomadas e as reivindicações sejam atendidas”.





Posicionamento da Secretaria de Educação de Uberaba na íntegra:





"A Secretaria de Educação de Uberaba (Semed) informa que pouco mais de 6% do quadro de profissionais da rede municipal aderiu à greve, nesta segunda-feira (25). De 77 unidades, em 43 não houve registro de paralisação de professores.



A Semed está ciente da situação e em contato com as unidades para entender as demandas e trabalhar em direção a uma resolução que atenda às necessidades dos alunos, garantindo a continuidade e qualidade do ensino na rede municipal.



A pasta aguarda o levantamento completo do impacto dessas ausências nas escolas para tomar as medidas necessárias visando minimizar quaisquer efeitos negativos sobre a comunidade escolar."



Em outra nota encaminhada à imprensa, a Prefeitura de Uberaba reiterou a proposta de recomposição de 3,71% nos salários dos servidores públicos municipais, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 2023, e 4% no tíquete-alimentação.



O Município também afirmou que reajustou o salário dos servidores em 12% em 2022 e 8% em 2023, além do pagamento de férias-prêmio que estavam atrasadas desde 2002 e de progressões e promoções represados.



Ainda conforme a nota, também foi instituída a jornada especial para pais e mães com filhos especiais, a revisão dos Planos de Carreira dos servidores da Educação, Governança e Codau, o pagamento antecipado da categoria, dentro do mês trabalhado, o maior concurso do magistério, concurso geral e reativação do ambulatório do servidor."