Momento em que o suspeito consegue retirar a corrente do pescoço do homem

Um homem teve uma corrente furtada do pescoço, no fim da manhã desta terça-feira (26/3), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. O crime aconteceu entre as ruas Aimorés e Piauí e foi flagrado pela câmera de segurança de um pet shop.

Nas imagens é possível ver que o homem está distraído olhando para o celular quando o suspeito se aproxima por trás dele e abre a corrente rapidamente. Em seguida, ele corre e a vítima tenta alcançá-lo.

Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, esta não é a primeira vez que isso acontece no local, mas foi a primeira vez que presenciou o ocorrido.