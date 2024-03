Um crime com requintes de crueldade. O corpo de um idoso de 89 anos foi encontrado dentro de casa, em Buritis, Região Noroeste de Minas, com as mãos amarradas com um cabo de ferro de passar roupa.



A Polícia Civil (PCMG) está investigando e as suspeitas são de que o homem tenha sido vítima de latrocínio. O corpo foi encontrado pela filha da vítima, que não conseguia falar com o pai e resolveu ir até a casa. Segundo ela, o pai sempre entrava em contato, várias vezes durante o dia.



Para entrar no imóvel, a filha precisou pular o muro e, para isso, contou com a ajuda de um vizinho, conhecido da família. O corpo estava na sala da casa, caído ao lado de um sofá.



O cofre que fica na sala da casa estava aberto e, segundo a filha, lá dentro deveria haver R$ 3.700 em dinheiro.



Quando os policiais entraram na casa, repararam que estava revirada. Segundo a filha da vítima, além do dinheiro, desapareceram uma pistola calibre 22 e um revólver calibre 32, que ficavam no cofre.



No cofre, as chaves estavam no local de abertura, o que faz com que os policiais suspeitam que a vítima tenha sido obrigada a abri-lo.



A causa da morte é indefinida, pois os peritos da Polícia Civil não encontraram nenhuma perfuração a bala e nem marcas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).