Um homem, de 31 anos, suspeito de estar envolvido no desaparecimento de dois jovens, em fevereiro deste ano, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, foi preso durante operação policial integrada.



De acordo com levantamentos do Serviço de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito estava foragido desde a operação Erga Omnes, desencadeada na quinta-feira. Ele foi preso na sexta-feira (22/3).

A informação era de que o suspeito estaria se deslocando para o estado do Rio de Janeiro. Em uma ação integrada entre as Agências de Inteligência do 15º Departamento de Polícia Civil, o 19º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), foi possível identificar o veículo que era usado pelo suspeito assim como a rota de fuga planejada.



Um cerco policial foi montado, com equipes da PRF e da PMERJ, e a ação resultou na prisão do foragido. Na última semana, a PCMG realizou diversas ações a fim de prender os envolvidos no crime, que teria relação com o conflito entre gangues do tráfico de drogas na cidade de Teófilo Otoni. O suspeito foi levado para o sistema prisional.