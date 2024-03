Belo Horizonte tem chuva forte e extremamente forte na tarde desta terça-feira (26/3). De acordo com a Defesa Civil Municipal, por volta das 14h30, a Regional Pampulha registrava chuva forte; a Nordeste, moderada; e a Oeste e o Barreiro apresentavam extremamente forte.





Na manhã desta terça, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para risco geológico moderado para as regiões Barreiro, Oeste e Pampulha até a próxima quinta-feira (28/3).

A capital está entre as 589 cidades de Minas em alerta para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até as 10h de quarta-feira (27/3) e prevê chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.