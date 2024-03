Belo Horizonte confirmou 20.505 casos de dengue de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (26/3). Somado aos 78.856 casos suspeitos pela doença, os casos totais em 2024 chegam a quase 100 mil (99.361).

As regiões Centro-Sul, Barreiro e Nordeste lideram o ranking de casos na capital mineira, com 4.116, 3.885 e 2.836 confirmações, respectivamente. Já as regionais Oeste e Venda Nova também ultrapassaram os 2 mil casos confirmados por dengue.

A Centro-Sul, líder no número de casos da capital, teve um aumento de 589 casos no período de quatro dias, conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta (22). A região Norte também teve um crescimento considerável, de 288 novas confirmações no mesmo período.

BH registrou até agora 20 óbitos pela doença. Em relação à chikungunya, são 1.494 casos confirmados pela doença e apenas duas mortes. Não há casos de zika registrados no município.