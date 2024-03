Uma manifestação de motoristas de aplicativo contra o Projeto de Lei (PL) que regulamenta a profissão da categoria deixou o trânsito lento na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, nesta terça-feira (26/3). Embora a medida ainda não regulamente os motociclistas, eles marcaram presença ao lado dos motoristas de veículos de quatro rodas.

A categoria segue em direção à Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de BH, para continuar o movimento. A BHTrans está acompanhando todo o trajeto realizado pelos motoristas e deve permanecer durante todo o deslocamento.











O trânsito lento foi registrado a partir das 11h, quando os profissionais, que saíram da Praça da Bandeira, ocuparam duas faixas da via no sentido Praça Sete, onde ficaram até às 11h50. Em seguida, seguiram pela Avenida Amazonas com destino à Praça da Assembleia, passando pela Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel.

Na tarde de ontem (25/3), os motociclistas se encontraram no mesmo local, na Praça Sete, além da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de BH, para manifestar a insatisfação com a medida do governo federal.



Regulamentação

No dia 4 de março, o presidente Lula (PT) assinou um acordo com as empresas de transporte por aplicativo, como Uber e 99, e enviou um Projeto de Lei (PL) para o Congresso Nacional propondo uma série de novas regras e direitos para os motoristas.

Dentre as principais regulamentações estão a limitação de carga horária diária, que será, no máximo, de 12 horas, a definição dos profissionais como autônomos, a declaração de salário mínimo e benefícios.

A proposta regulamenta, por enquanto, apenas o transporte de passageiros em veículos de quatro rodas. Dessa forma, não estão incluídos motoristas de motocicletas ou entregadores de delivery e encomenda.