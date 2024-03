A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta terça-feira (26/3), um alerta para risco geológico moderado para as regiões Barreiro, Oeste e Pampulha até a próxima quinta-feira (28/3).

Devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, o órgão municipal recomenda que moradores da capital se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Nesta madrugada, as mesmas regiões que se encontram sob alerta para risco geológico foram as que registraram maior volume pluviométrico. No período de 17h30 dessa segunda (25/3) até às 5h30 de hoje, as regionais Barreiro, Pampulha e Oeste acumularam 45,6 mm, 34,6 mm e 29,2 mm, respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12 horas. Em 26/03/2024 às 5h30:

Barreiro: 45,6 (23,1%)

Centro-Sul:17,3 (8,8%)

Leste: 13 (6,6%)

Nordeste: 4,6 (2,3%)

Noroeste: 20,2 (10,2%)

Norte: 3,6 (1,8%)

Oeste: 29,2 (14,8%)

Pampulha: 34,6 (17,5%)

Venda Nova: 11,2 (5,7%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

As regiões Oeste e Barreiro foram as que mais registraram chuva até agora no mês de março, com 331,6 mm e 315,6 mm, respectivamente. Considerando a média de chuvas esperada para o mês, o volume acumulado pelas regionais ultrapassa 67,9% e 59,8%, respectivamente.

As regiões Centro-Sul, Noroeste e Pampulha também ultrapassaram a média climatológica esperada para março.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de março até 5h30 do dia 26/03/2024:

Barreiro: 315,6 (159,8%)

Centro-Sul: 299,6 (151,7%)

Leste: 145,0 (73,4%)

Nordeste: 170,2 (86,2%)

Noroeste: 279,8 (141,7%)

Norte: 129,8 (65,7%)

Oeste: 331,6 (167,9%)

Pampulha: 200,6 (101,6%)

Venda Nova: 141,7 (71,7%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm



Recomendações da Defesa Civil



A Defesa Civil recomenda, ainda, que moradores destas regionais com risco geológico se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.





Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.

Emissão de alertas:

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.