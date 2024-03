Os preços de ovos de Páscoa aumentaram até 19% no período de um ano em Belo Horizonte de acordo com o levantamento feito pelo site de pesquisas MercadoMineiro e aplicativo comOferta.com divulgado nesta segunda-feira (25/3). Já a variação de preço em 11 estabelecimentos em relação ao mesmo ovo pode chegar a 85%.

Segundo a pesquisa, o ovo de Páscoa Kit Kat branco, de 332g, foi o que teve o maior aumento desde a Páscoa de 2023. O produto, que antes custava, em média, R$ 55,32, passou para R$ 66,09, o que representa um acréscimo de 19,47%.

Em seguida, fica o Kinder Maxi, de 100g, que custava em torno de R$56,99 e passou para R$65,39, sofrendo um aumento de 14,74%. O ovo de Diamante Negro, de 300g, passou de R$59,31 para R$67,14, um aumento de 13,20%.

Outros ovos de marcas como Talento Avelã, de 350g, Sonho de Valsa, de 357g, Ferrero Collection, de 354g, e Gran Ferrero Rocher, de 365g, também sofreram aumento no período.

Por outro lado, algumas marcas tiveram uma diminuição do preço médio. A maior queda foi do ovo de Páscoa Prestígio, de 225g, que caiu 16,43%. O preço médio no ano passado era de R$51,84 e passou para R$43,32 em 2024. Já o ovo Serenata de Amor, de 213g, que custava em média R$50,89 caiu para R$43,62, uma redução de 14,28%.

Variação de preços

Outro fator que pode ser observado na pesquisa do Mercado Mineiro é a variação de preços entre estabelecimentos. Um ovo de Páscoa da mesma marca pode ter uma variação de até 85,61%, como é o caso do ovo de Páscoa Crunch, de 205g, que pode custar de R$35,99 até R$66,80 em BH.

O Ovo Kit Kat White, de 332g, pode custar entre R$49,98 e R$82,99, representando uma diferença de 66%. O Serenata de Amor, de 213g, varia 50% entre os estabelecimentos e pode custar de R$ 33,98 a R$ 50,99.

Confira outras variações: