O tempo chuvoso em Belo Horizonte deve se estender ao menos até a próxima quinta-feira (28/3), conforme aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



No fim da tarde e início da noite deste domingo (24/3), a capital registrou chuvas – que oscilaram entre fraca, moderada e forte – na região da Pampulha e do Barreiro, além das regionais Noroeste, Oeste e Norte.

Nesta segunda-feira (25/3), conforme a Defesa Civil da capital, o dia será de céu parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer. À tarde, rajadas de vento ocasionais são esperadas e, à noite, há possibilidade de chuvas. Os termômetros deverão oscilar entre 16°C e 26°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% no período da tarde.

O Inmet aponta a possibilidade de “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas” na terça, quarta e quinta-feira, quando as temperaturas mínimas previstas para esses três dias são, respectivamente, 19°C, 18°C e 17°C. Já as máximas, à tarde, não devem passar dos 25°C na terça e quinta, e 26°C na quarta-feira.

Orientações

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda, devendo-se permanecer dentro do automóvel durante a chuva, já que os veículos oferecem excelente proteção contra raios, completa o Corpo de Bombeiros.

Dentro de casa, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, o cidadão pode ligar para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros por meio dos números 199 e 193, respectivamente.