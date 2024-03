Em dois dias, 160 pessoas ficaram desalojadas em Minas Gerais em decorrência da chuva. A maior concentração de famílias que tiveram que deixar suas casas foi em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, após as tempestades que atingiram a cidade na última sexta-feira (22/3). Os demais casos aconteceram em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana, e Unaí, no Norte de Minas.



Leia: Pará de Minas: 150 pessoas em condomínio ficam desalojadas após temporal

As pancadas que provocaram a saída das famílias desde o fim de semana, ainda podem continuar. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 394 municípios mineiros estão em alerta de “perigo” de chuvas intensas. O aviso é emitido quando há possibilidade de acumulado de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h.

O alerta mais severo é válido para cidades das regiões Oeste, Sul, Sudoeste, Central, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Assim, até a manhã desta segunda-feira (25/3), a população pode enfrentar risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Belo Horizonte e a região metropolitana deixaram a zona crítica de tempestades. Apesar disso, a região ainda está em aviso de “perigo potencial”. Durante a manhã deste domingo (24/3), a Defesa Civil da capital registrou um alerta para pancadas de até 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O comunicado é válido até as 8h de amanhã.

Desde o início do período chuvoso, em setembro de 2023, 2.799 pessoas ficaram desalojadas no estado, ou seja, devido a efeitos diretos de desastres causados pela chuva tiveram que ir para casa de parentes ou amigos. Outras 399 tiveram que buscar ajuda em abrigos públicos.

Em cinco meses, seis pessoas morreram em decorrência das precipitações. As ocorrências aconteceram em Paracatu, Pedralva, Cássia e Viçosa. Atualmente, 96 municípios estão em situação de anormalidade por conta das chuvas.

Previsão do tempo

A segunda-feira (25/3), será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata. A temperatura deverá ficar entre 35ºC e 14ºC.

Em Belo Horizonte, e região metropolitana o dia também deverá ficar nublado com pancadas e trovoadas isoladas. Conforme o Inmet, os termômetros devem marcar máxima de 28ºC e mínima de 18ºC.