Cerca de 150 pessoas que residem em 48 apartamentos em um condomínio em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade desde o início da tarde dessa sexta-feira (22/3), informou o Corpo de Bombeiros neste sábado (23/3).



Conforme os militares, a galeria pluvial do condomínio não suportou o grande volume de água e se rompeu, empurrando o muro, que tombou mais de 45 graus e quase encostou nos prédios.

Em razão do risco iminente, as famílias foram orientadas a sair dos imóveis. Até o momento, não foi necessário alocá-las em abrigos municipais, pois todas foram para casas de amigos e familiares, explicam os bombeiros, acrescentando que o engenheiro da construtora compareceu ao local. A empresa responsável iniciou as obras de reconstrução do muro nesta manhã.



Ruas e avenidas alagadas



Ruas de diversos bairros da cidade foram alagadas em decorrência do temporal. Conforme a Prefeitura de Pará de Minas, a Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Rua Dr. Celso Charuri, no Bairro Senador Valadares, teve que ser interditada devido ao grande volume de água.



Equipes da administração municipal, assessoria de Defesa Social, Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros criaram um gabinete para enfrentamento das ocorrências em decorrência do temporal.



Chuva em Minas: 87% do estado está em alerta

Um total de 745 municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte e a Grande BH, está sob alerta até o fim de domingo (24/3) para chuvas fortes, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã deste sábado. O montante representa 87,2% do estado. Veja lista aqui.





Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda, devendo-se permanecer dentro do automóvel durante a chuva, já que os veículos oferecem excelente proteção contra raios, completa o Corpo de Bombeiros.



Dentro de casa, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, o cidadão pode ligar para a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros por meio dos números 199 e 193, respectivamente.