Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi tomada por fortes chuvas desde o início da tarde desta sexta-feira (22/3). Ruas de diversos bairros foram alagadas em decorrência do temporal. Mais cedo, o Governo de Minas afirmou que 552 municípios estão em alerta para possibilidade de chuva forte de até 100 mm.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força da chuva. Em uma das ruas, a água chegou a cobrir o passeio e ultrapassar a metade da roda de veículos estacionados.



Conforme a Prefeitura de Pará de Minas, a Avenida Presidente Vargas, próximo a Rua Dr. Celso Charuri, no Bairro Senador Valadares, teve que ser interditada devido ao grande volume de água. Até as 20h, a via não tinha sido liberada.

Equipes da administração municipal, assessoria de Defesa Social, Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros criaram um gabinete para enfrentamento das ocorrências em decorrência do temporal. “Este trabalho inclui o monitoramento dos impactos da chuva em ruas, avenidas e parques, além do fechamento do trânsito em alguns pontos da cidade, a fim de garantir a segurança de todos”, informou o executivo.