O Governo de Minas comunicou nesta sexta-feira (22/3) que 552 cidades mineiras estão em alerta para a possibilidade de chuva forte de até 100 milímetros. Válido até as 10h deste sábado (23/3), o aviso indica que pode haver ventos fortes ultrapassando os 100km/h, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Uma das regiões com maior risco é a Zona da Mata. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), inclusive, orientou as coordenadorias de Defesa Civil municipais a se prepararem para possível atuação. Em Juiz de Fora, por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que as aulas foram suspensas em algumas unidades da rede estadual de ensino nesta sexta-feira (22/3) em caráter preventivo. "As aulas interrompidas serão repostas posteriormente, cumprindo os 200 dias letivos, sem prejuízos à comunidade escolar", pontuou o governo.

Pela manhã, o Inmet já havia divulgado que 250 cidades estavam sob alerta de risco para chuvas intensas. Porém, esse comunicado tem validade maior, estendendo-se até as 10h de domingo (24/3). Veja relação de cidades aqui.



Alertas no celular



O sistema de alertas da Defesa Civil pelo celular também é uma importante ferramenta para que as pessoas possam garantir a segurança durante as chuvas.



O serviço é gratuito e não precisa de acesso à internet. O cidadão deve enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 informando o CEP do endereço onde mora ou da área de interesse e, a partir do cadastro, receberá avisos sobre chuvas, risco de inundação e ondas de calor que se aproximam.

Orientações da Defesa Civil Estadual:



- Antes de sair de casa, consulte as condições da estrada



- Mude o trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos



- Só siga adiante se a água estiver abaixo do meio da roda do veículo da frente



- Desligue o motor e saia do veículo se o nível da água ultrapassar o meio da roda



- Saia imediatamente pela janela, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar se o nível da água ultrapassar o meio da porta



- Em caso de tempestade com raios, procure abrigo em edificações e veículos



- Posicione-se em posição de agachamento, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível, caso esteja ao ar livre e não houver abrigo disponível,



- Caso escute sons de rachaduras no solo ou note movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível. Após a ocorrência do deslizamento, não retorne à área de risco até que as autoridades deem a devida liberação.