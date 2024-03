A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuvas, nesta sexta-feira (22/3), válido até às 8h de sábado (23/3). Há possibilidade de pancadas de chuva entre 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h.

Esta é a segunda previsão de chuvas mais forte em BH em 2024. A primeira foi feita no dia 24 de janeiro deste ano, com previsão de 80 mm. Um dia antes, a capital sofreu com um temporal atípico que causou grandes estragos por toda a cidade.

Em apenas três horas, choveu 86,6 mm na região Oeste, totalizando 99,27 mm em Belo Horizonte. O temporal deixou ruas e avenidas alagadas, pessoas ilhadas e árvores caídas, além de várias residências terem ficado sem energia elétrica.



Considerando que a média climatológica para o mês de março é de 197,5 mm, a chuva prevista até amanhã (23) na capital está acima do esperado. Isso porque, 70 mm representam 35% da média pluviométrica esperada em todo o mês em um período de menos de 24 horas.



A Defesa Civil recomenda, ainda, que moradores de BH se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.



Recomendações da Defesa Civil:

Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Previsão do tempo

O dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas em Belo Horizonte nesta sexta. As chuvas podem estar acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 21°C e a máxima pode chegar a 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.