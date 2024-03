O avanço de uma frente fria pode causar chuvas na maior parte de Minas Gerais nesta sexta-feira (22/3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fenômeno, que atinge o litoral paulista, potencializa instabilidades na Região Sudeste. Em Minas, chuvas intensas podem atingir, principalmente, as regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata até sábado (23/3).

Nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana, o céu deve ser nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no dia de hoje. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As chuvas intensas podem ficar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com rajadas de vento ocasionais, entre 40 a 60 km/h, na maior parte do estado. A exceção ocorre nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, onde o volume pluviométrico deve ser superior a 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia. As rajadas de vento podem ser superiores a 100 km/h.

Mais de 500 cidades mineiras estão sob alerta para risco de chuvas intensas, segundo o Inmet. Na capital, a Defesa Civil emitiu alerta para risco geológico em quatro regionais até a próxima segunda-feira (25/3).

Além das fortes chuvas, o tempo abafado deve permanecer no estado. Depois de uma onda de calor que atingiu o estado e a mudança de estação, os termômetros devem continuar registrando altas temperaturas.

Leia também: Belo Horizonte e outras 546 cidades de MG estão sob alerta de chuva intensa



De acordo com o Inmet, a menor temperatura registrada nesta sexta foi de 16°C, no Sul do estado, e a máxima pode chegar a 37°C no Norte.

Previsão para Belo Horizonte

O dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas em Belo Horizonte nesta sexta-feira (22). As chuvas podem estar acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 21°C e a máxima pode chegar a 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

A Defesa Civil de BH emitiu um alerta de pancadas de chuvas, válido até às 8h de sábado (23). Há possibilidade de pancadas de chuva entre 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h.

A Defesa Civil recomenda, ainda, que moradores destas regionais se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.



Recomendações da Defesa Civil:

Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.