Belo Horizonte registrou fortes chuvas na madrugada desta quarta-feira (20/3), na passagem de estação. Devido ao temporal e previsão de novas chuvas, a Defesa Civil de BH emitiu alerta para risco geológico forte e moderado em quatro regionais.

As regiões Noroeste e Oeste se encontram sob alerta para risco geológico forte e as regiões Nordeste e Barreiro, em risco moderado. Enquanto a Noroeste acumulou quase 33% da chuva esperada para o mês de março, em quatro horas desta madrugada, a regional Oeste acumulou 31%.

No Barreiro, foram registrados quase 20% do esperado para o mês. Já na região Nordeste, foi registrado apenas 2% do volume de chuva esperada, embora a área esteja sob alerta de risco geológico.

Em 20 dias, as regiões Centro-Sul e Oeste já ultrapassaram o volume de chuvas esperado para todo o mês de março, com 229,6 mm e 215,0 mm, respectivamente. A média climatológica para o mês é de 197,5 mm. Ou seja, as regiões registraram 116,3% e 108,9% do acumulado de chuvas em março. O Barreiro está próximo da marca, com 193,9 mm, que representa 98,2% da média esperada.

Acumulado de chuvas (mm) de 00:45 até às 4:45:

Barreiro: 38,0 (19,2%)

Centro-Sul: 20,8 (10,5%)

Leste: 11,8 (5,6%)

Nordeste: 4,0 (2,0%)

Noroeste: 65,0 (32,9%)

Norte: 0,2 (0,1%)

Oeste: 61,2 (31,0%)

Pampulha: 7,0 (3,5%)

Venda Nova: 1,0 (0,5%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

Acumulado de chuvas (mm) no mês de março até 4h45 do dia 20/03:

Barreiro: 193,9 (98,2%)

Centro-Sul: 229,6 (116,3%)

Leste: 63,0 (31,9%)

Nordeste: 89,2 (45,2%)

Noroeste: 175,0 (88,6%)

Norte: 66,8 (33,8%)

Oeste: 215,0 (108,9%)

Pampulha: 96,8 (49,0%)

Venda Nova: 49,1 (24,9%)



Média Climatológica de março: 197,5 mm



A Defesa Civil recomenda, ainda, que moradores destas regionais se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações da Defesa Civil:



Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.