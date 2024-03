Pôr do sol de outono visto da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

O outono começou nesta quarta-feira (20/3) e trouxe instabilidade para Minas Gerais. A previsão é que a maior parte do estado sofra com pancadas de chuvas. Em Belo Horizonte, duas regionais ultrapassaram a média de precipitação esperada para o mês de março depois da chuva registrada nesta madrugada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Inmet, as chuvas são decorrentes da grande disponibilidade de umidade na atmosfera junto ao aquecimento diurno, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todo o estado.

As temperaturas permanecem estáveis, assim como o tempo abafado. A temperatura mínima registrada em Minas Gerais foi de 15°C, no Sul do estado, e pode chegar a 38°C no Norte. Os termômetros devem permanecer estáveis ao longo da semana.

Influência do outono em MG

De acordo com o Inmet, o início da estação corresponde ao declínio do período chuvoso em Minas Gerais. As chuvas ocorrem no estado em forma de pancadas isoladas, que se tornam menos frequentes com o decorrer do tempo.

A partir de meados de abril inicia-se a transição para estação seca, com chuvas raras e associadas a passagem de frentes frias pela Região Sudeste do país. Aos poucos as temperaturas passam a ser mais amenas durante à noite e início da manhã.

Leia também: Outono chega com um calorzinho a mais



Em maio, as massas de ar frio passam a chegar na Região Sudeste com intensidade suficiente para provocar os primeiros episódios frios do ano. O predomínio de céu claro, a partir de maio, contribui para a formação de geada nas áreas serranas do sul de Minas. Já em junho, praticamente não chove no estado e as raras chuvas se restringem à faixa leste.







Previsão para Belo Horizonte

Na capital, o dia pode contar com fortes chuvas, assim como foi registrado durante a madrugada. A Avenida Tereza Cristina precisou ser fechada por cerca de uma hora devido ao risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas.

O dia deve ser de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento ocasionais e trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

A Defesa Civil de BH emitiu alerta para risco geológico forte para as regiões Noroeste e Oeste, e moderado nas regionais Nordeste e Barreiro, até a próxima segunda-feira (25/3).