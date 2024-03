Uma mulher, de 34 anos, foi morta a facadas e por golpes de ferro na madrugada desta sexta-feira (22/3), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada já sem vida com vários cortes na face e do crânio.

Segundo o boletim de ocorrência, uma prima do principal suspeito, namorado da vítima, contou que recebeu uma ligação do homem no início da madrugada onde ele contou que fez bobagem e que tomou inseticida conhecido com chumbinho para se matar.

Durante a noite, vizinhos escutaram uma mulher gritando por socorro e barulhos de ferro batendo no interior da casa onde a vítima foi encontrada sem vida. Depois do crime, o suspeito foi visto deixando o imóvel e fugindo em direção à rua Alcides Calazans Lima.



Ainda de acordo com testemunhas, o homem tem um bar em frente à padaria onde a mulher trabalhava. Os dois estavam em relacionamento há um mês. A prima do suspeito não soube dizer à polícia se havia histórico de brigas entre o casal.

O celular, os documentos da vítima e uma barra de ferro que pode ter sido usada no crime foram recolhidos do local do crime.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o rabecão recolheu o corpo.

Até o momento, o suspeito, de 41 anos, não foi localizado. O homem tem registro na Polícia Civil por roubo e ameaça, mas nunca foi preso.