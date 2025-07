Morre Michael Madsen, ator de 'Cães de aluguel' e 'Kill Bill vol. 2'

Michael Madsen, ator reconhecido por seus papéis em filmes do diretor Quentin Tarantino como "Kill Bill vol. 2", como Budd, e "Cães de aluguel", como Vic Vega, morreu nesta quinta-feira (3/7) aos 67 anos.

O ator sofreu uma parada cardíaca e foi encontrado em sua casa nesta manhã, de acordo com o seu agente.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha realizando um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives'", afirmaram em nota os empresários de Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e a assessora de imprensa Liz Rodriguez.

"Ele estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida. Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', que está atualmente em fase de edição", diz Rodriguez.