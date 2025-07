Claudia Leitte anuncia turnê intimista com passagem por BH

A cantora Claudia Leitte levará seu projeto mais pessoal, "Intemporal", para os palcos de todo o Brasil a partir de setembro. A turnê, que nasce de um momento de introspecção e conexão emocional da artista com seu público, estreia no dia 27 de setembro, em São Paulo, na recém-inaugurada Suhai Music Hall, localizada no Shopping SP Market. O encerramento será em Belo Horizonte, no dia 14 de março de 2026, no Minascentro, Região Central da capital. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (3/7), às 14h, pelo site oficial da cantora.

Baseado no álbum ao vivo lançado em 2024 e já disponível no Globoplay, o projeto traz releituras de sucessos da carreira de Claudia Leitte, além de interpretações acústicas de clássicos da música brasileira. Entre as faixas estão "Sozinho" (Caetano Veloso), "Prefixo de Verão" (Banda Mel), "Deslizes" (Fagner) e hits da própria cantora como "Bola de Sabão", "Pensando em Você" e "Pássaros" - todos repaginados em versões intimistas, com arranjos que valorizam a sensibilidade das letras.

O repertório e o formato dos shows visam provocar emoções, memórias e afetos, aproximando ainda mais a artista de seus fãs. "Esse projeto nasceu de um momento de muita reflexão pessoal sobre a vida e a saúde mental. A música é o meu alicerce, a minha linguagem e a forma como me entendo e me conecto com as pessoas", explica Claudia. "Quero convidar o público a olhar para si com mais carinho e gentileza".

O álbum original "Intemporal" foi gravado em abril de 2024 e contou com participações especiais de nomes como Manu Bahtidão, Léo Santana, Marcus & Belutti e Tom Kray, ampliando a diversidade musical do projeto.

Após a estreia em São Paulo, a turnê passará por Natal (30/10), Recife (31/10), Curitiba (21/11), Rio de Janeiro (13/3/26) e encerra em BH (14/3/26). As apresentações serão em teatros e casas de shows que favorecem o formato acústico e o contato direto com o público.

A direção executiva é de Paulo Pimenta e o projeto tem a assinatura artística de Claudia Leitte, que comemora o início dessa nova fase: "Depois de tanto carinho que recebi com o lançamento, chegou a hora de transformar tudo isso numa troca ainda mais íntima. Meu desejo é que cada noite seja inesquecível".

Turnê "Intemporal" - Datas Confirmadas:

27/09/25 (sábado): São Paulo/SP - Suhai Music Hall

30/10/25 (quinta-feira): Natal/RN - Teatro Riachuelo

31/10/25 (sexta-feira): Recife/PE - Teatro Guararapes

21/11/25 (sexta-feira): Curitiba/PR - Ópera de Arame



13/3/26 (sexta-feira): Rio de Janeiro/RJ - Vivo Rio

14/3/26 (sábado): Belo Horizonte/MG - Minascentro



