Shows e festivais devem movimentar o país em julho

Diversos festivais de música e shows devem movimentar o Brasil em julho de 2025, mês em que são celebradas as já tradicionais “festas julinas”. Em São Paulo (SP), Henrique & Juliano se apresentam no Manifesto Musical entre os dias 04, 05 e 06. Já em Goiânia (GO), os também sertanejos Jorge & Mateus celebram 20 Anos de carreira no dia 05.

Além desses, outros eventos de artistas dos mais diferentes estilos devem mobilizar o público em todo o país, como Gil Tempo Rei - Última Turnê, Tardezinha, Luan Tour Ao Vivo Na Lua, Thiaguinho - Sorte e James Blunt.

Também ganham destaque os eventos 5 A Seco Sentido Turnê, Lauana Prado - Raiz, Camarote Brahma - Rio Preto, Jay B - Tape:Re Load, Natiruts - Leve Com Você, Jacareí Expo Agro e Numanice.

Angelo Bimbato, founder e CEO da BuyTicket, plataforma de revenda de ingressos, destaca que existem festivais voltados para gêneros específicos, como rock, eletrônico, sertanejo e Música Popular Brasileira (MPB). “O sertanejo lidera o número de apresentações, mas também teremos shows de pagode, reggae e, inclusive, internacionais, como Jay B - Tape Re Load (K-POP) e James Blunt (POP/ROCK)”, destaca.

Bimbato conta que a BuyTicket foi lançada em novembro de 2023 a fim de oferecer uma plataforma segura para a compra e venda de ingressos de eventos, buscando garantir a autenticidade dos ingressos e a proteção contra fraudes, problemas comuns em transações de revenda.

“Hoje, a BuyTicket soma mais de 40 mil usuários cadastrados e já intermediou mais de 10 mil ingressos. A plataforma oferece uma experiência de revenda de ingressos para eventos, com foco na proteção dos fãs e na prevenção de golpes”, explica.

O que levar para um festival de música ou show?

Bimbato ressalta que determinados itens são essenciais para levar a um festival de música ou show, como ingresso (digital ou físico), documento de identidade e comprovante de matrícula/doação de sangue/etc (caso necessário) e dinheiro e/ou cartão, além de um aparelho celular carregado e powerbank (carregador portátil).

“Use roupas e tênis confortáveis, lembrando que é importante ir a esse tipo de evento apenas com sapatos fechados”, destaca. “Aposte também em capa de chuva, se o evento for realizado em local aberto e houver chance de chuva, pochete, shoulder bag ou doleira para segurança dos itens”, complementa.

O CEO da BuyTicket observa que em casos de festivais, especificamente, também vale levar um casaco leve, boné, chapéu ou óculos de sol (se for durante o dia), protetor solar, pochete ou mochila pequena e garrafa d'água reutilizável (se permitido pela organização do evento).

Brasileiros devem adotar medidas antifraudes

Bimbato frisa que, para quem ainda não adquiriu ingressos e pretende comprar agora, é necessário redobrar a atenção a fim de se proteger de possíveis golpes:

Comprar apenas de plataformas seguras e autorizadas: Priorizar uma plataforma oficial de revenda entre fãs, com ingressos autenticados;

Evitar comprar de desconhecidos na internet: Negociações em redes sociais, grupos ou marketplaces não oferecem garantia de autenticidade;

Conferir todas as informações do ingresso: Verificar se é ingresso físico, PDF ou transferência, além das regras do próprio evento;

Desconfiar de preços muito abaixo do valor original: “Se parece bom demais pra ser verdade… provavelmente não é”, sinaliza o CEO.

Preferir plataformas que façam transferência nominal ou garantam a autenticidade de forma segura para compra e revenda entre fãs.

Ingressos passam por verificação de autenticidade

A BuyTicket atua com objetivo garantir que os ingressos vendidos pela plataforma sejam originais por meio de um sistema de revenda controlado, em que todos os ingressos passam por verificação de autenticidade. Após a compra, o pagamento só é liberado ao vendedor três dias úteis após a entrada do comprador no evento.

Segundo Bimbato, toda a negociação, envio e pagamento é feito pela ferramenta. A marca atua com o controle de prazos e tipos de ingressos - assim, ingressos digitais são transferidos diretamente via sistema ou plataforma oficial do evento (quando permitido). PDFs e físicos, por sua vez, passam por conferência para garantir que não sejam usados ou falsificados.

“Atuamos com política antifraude ativa. A BuyTicket possui processos e tecnologia que tem como foco principal evitar golpes e bloquear usuários suspeitos, além de acompanhar cada transação até a entrega final do ingresso”, finaliza o CEO.

