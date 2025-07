Sabrina Carpenter arrecada R$ 5 milhões para projetos sociais em turnê

Os rumores de que Shawn Mendes incluirá Brasil e México em nova turnê ganharam mais um capítulo. O jornal Diario Extra, da Costa Rica, publicou uma entrevista com o fotógrafo Heiner Castillo, que tem acompanhado o cantor em suas apresentações, e colocou os dois países no roteiro dos shows. Shawn Mendes Instagram

A turnê “On The Road Again” começará em agosto, mas na programação divulgada até o momento há apenas Estados Unidos, Canadá e países da Europa no roteiro. Instagram @shawnmendes

“Ele me chamou para a turnê mundial. Também foi uma surpresa para mim, porque eu pensava: ‘Bom, já participei da última turnê na América do Sul, tudo certo, superdivertido, uma experiência bonita, mas deve acabar aí’, afirmou o fotógrafo costarriquenho. Reprodução/Instagram

Pela página oficial da turnê, ela será aberta em 2 de agosto, em Pristina, capital do Kosovo, e terá encerramento em 17 de outubro no Hollywood Bowl (foto), em Los Angeles, na Califórnia. Matthew Field/Wikimedia Commons

Na turnê, o cantor irá promover o álbum “Shawn”, o quinto de estúdio na carreira, que tem canções inéditas como “Heart of Gold”, “Why Why Why” e “Nobody Knows”. Reprodução/Instagram

Shawn Mendes apresentou-se recentemente no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Ele foi o headliner do segundo dia do festival, em 29 de março de 2025. Reprodução/Multishow

Em 2024, o astro canandense fez uma apresentação única no Rock in Rio no dia 22 de setembro, no Palco Mundo. Ele já havia feito shows no Brasil em 2017, 2018 e 2019. Instagram @shawnmendes

A performance no Rock in Rio foi especial para os fãs de Shawn Mendes em todo o mundo. Isso porque ela encerrou dois anos de ausência do cantor dos palcos. Shawn Mendes Instagram

O cantor anunciou a pausa na carreira no dia 9 de julho de 2022. Na ocasião, ele interrompeu a turnê "Wonder". Inicialmente, seriam pelo menos três semanas fora, porém o período sabático estendeu-se por dois anos. Instagram @shawnmendes

"Parte meu coração ter que dizer isso, mas, infelizmente, terei que adiar as próximas três semanas de shows, até uma segunda ordem. Estou em turnê desde os 15 anos e, para ser honesto, sempre foi difícil estar na estrada longe de amigos e familiares", disse ele na ocasião em uma rede social. instagram @shawnmendes

"Depois de alguns anos fora da estrada, senti que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura. E, infelizmente, a rotina da estrada e a pressão me pegaram e eu cheguei ao meu limite", prosseguiu. Instagram @shawnmendes

"Depois de falar com minha equipe e profissionais de saúde, preciso tirar um tempo para me curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, antes de tudo", desabafou. Instagram @shawnmendes

"Nós estávamos esperançosos de que eu pudesse continuar com o resto das datas depois de uma folga muito necessária, mas, neste momento, tenho que colocar minha saúde como minha primeira prioridade”, completou. Instagram @shawnmendes

A turnê interrompida em julho de 2022 teve início em março daquele ano e estava planejada para se estender até o início de 2023. Batizada de "Wonder" (maravilha, em português), ela teria 87 shows entre EUA, Canadá e Europa. Instagram @shawnmendes

Dos 87 shows previstos, apenas 7 foram realizados. A turnê era uma forma de divulgar o álbum, também chamado “Wonder”, que foi lançado em dezembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Instagram @shawnmendes

O disco “Wonder” tem 14 faixas, incluindo "Monster", uma parceria dele com Justin Bieber (foto), cantor também canadense que é uma grande inspiração de Mendes. flickr Adam Sundana

Shawn Mendes nasceu em 08/08/1998 na pequena cidade de Pickring, no estado canadense de Ontário. Cantor, compositor e modelo, ele começou a ficar famoso em 2013, quando postou vídeos de cover no aplicativo vine. Instagram @shawnmendes

Uma curiosidade é que ele fala um pouco de português, pois seu pai é natural de Portugal. Ele foi criado em um lar religioso e a mãe é inglesa. Mendes é apaixonado por esportes e pratica hóquei no gelo. Instagram @shawnmendes

Shawn Mendes namorou a cantora cubana Camila Cabello entre 2019 e 2021. O canadense também já fez trabalhos como dublador e na televisão, a maioria interpretando ele mesmo. Reprodução Instagram