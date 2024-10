SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selena Gomez se empolgou em um show de Sabrina Carpenter na última segunda-feira (30) na Madison Square Garden, em Nova York.





Acompanhada de quatro amigos, a cantora curtiu o show do início ao fim e fez vídeos e fotos para suas redes sociais. Nas imagens, Selena aparece dançando e sensualizando ao som do hit "Juno". Ela desce, sobe, rebola e joga os cabelos em cima do rosto, divertindo as amigas.





Em entrevista ao Entertainment Tonight, Selena revelou ser fã da loura. "Eu me diverti muito! Sou uma grande fã de Sabrina, então vivi minha vida corretamente", falou.





No Tiktok, fãs elogiaram a artista, de 32 anos. "Ela está em sua melhor fase", escreveu um seguidor. "Como é bom vê-la tão feliz", comemorou uma fã.





Em entrevista recente à Vanity Fair, Selena revelou que não pode ter filhos e se defendeu das acusações de que usa suas redes sociais para "se fazer de vítima".

"Eu realmente acredito que há poder em ser vulnerável e dizer às pessoas quando você precisa de ajuda e quando você quer ajuda. Isso não é vergonhoso", falou.