Shakira esteve no Brasil pela última vez em 2018 e, ano que vem, vai fazer apresentações no Rio e em São Paulo

Após especulações de que seria a próxima atração a se apresentar na Praia de Copacabana, o retorno de Shakira ao Brasil foi confirmado para 2025.

Nesta quarta-feira (2/10), a Live Nation informou que a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran” fará duas passagens por aqui: uma no dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio, e outra no dia 13 do mesmo mês, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private começa no dia 9 de outubro, enquanto para os demais clientes do banco acontece no dia seguinte (10). O público geral poderá adquirir os ingressos a partir de 11 de outubro. Em todas as datas o horário é o mesmo: a partir das 10h pelo site Ticketmaster, e às 11h na bilheteria oficial.

Ainda nessa terça-feira (1°/10), os primeiros indícios de que a colombiana faria uma passagem pelo Brasil começaram a surgir quando ela confirmou que traria a turnê para a América Latina. Além de Rio e São Paulo, Shakira se apresenta no Peru, Chile, Argentina e México.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A última vez que a artista passou pelo território brasileiro foi em 2018, quando trouxe a “El Dorado World Tour”. Ela acumula mais de 95 milhões de discos vendidos ao redor do mundo e acumula diversos prêmios, entre eles Grammys.