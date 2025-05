Sabrina Carpenter: 'Taste' se torna viral após entrada no Fortnite

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A chegada da skin da Sabrina Carpenter à 8ª temporada do Fortnite Festival viralizou nas redes sociais a partir do movimento de união de jogadores que selecionaram a aparência da cantora e decidiram não enfrentar outros jogadores também vestidos como ela.

Gravações de tela que mostram trechos do jogo em que diversas “Sabrinas” aparecem dançando hits da superestrela, em especial o sucesso Taste, se alastraram pelas plataformas de vídeos curtos, gerando engajamento também de internautas que não necessariamente são usuários do game.

Durante o jogo, é possível tocar faixas de Sabrina Carpenter, incluindo Please Please Please, Espresso, entre outras, enquanto os personagens realizam coreografias de forma sincronizada.

As canções que aparecem no jogo integram o repertório do álbum Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter, que também está disponível em sua versão deluxe.

Chama a atenção que não é preciso estar com a aparência da cantora para entrar na brincadeira. Há vídeos mostrando a participação de jogadores vestidos como Batman e Deadpool executando os mesmos passos de dança junto com as “Sabrinas”.

Houve ainda registro de várias skins de Sabrina Carpenter montando uma banda ao som de Espresso:





Para esta temporada, o Fortnite liberou visuais inspirados em looks reais que a cantora usou em sua turnê, como um babydoll amarelo, assinado por Victoria’s Secret em colaboração com Jared Ellner, assim como joias de Maison Raksha.



Sabrina Carpenter está há 70 dias seguidos marcando presença no chart Top Artists do Spotify Brasil. Sua colocação mais alta no ranking foi o 18º lugar.

