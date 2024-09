A estrela pop Sabrina Carpenter ganhou muitos elogios de Ben Mortimer, presidente da lendária Polydor Records, de propriedade da Universal Music, pelo sucesso de seu mais recente álbum, Short N' Sweet.

Sabrina Carpenter conseguiu emplacar o seu novo disco na posição mais alta do chart de álbuns do Reino Unido, região onde a Polydor está instalada. A cantora também tem um contrato com a Island Records, outra empresa da Universal.

Em agosto, a popstar se tornou a primeira artista solo feminina na história das paradas de singles britânicas a garantir todas as três primeiras posições com Taste, Please Please Please e Espresso.

Short N' Sweet foi o primeiro a atingir o TOP 40 na região britânica, vendendo mais de 89,6 mil unidades equivalentes de álbum, ficando atrás apenas de The Tortured Poets Department, de Taylor Swift, com mais de 270 mil vendas de álbum.

Todo esse êxito foi recebido pela Polydor como uma boa notícia em 2024, algo que ela tem comemorado com os excelentes resultados comerciais com Eminem, Billie Eilish, Gracie Abrams e Elbow.

"Para o resto do mundo, Sabrina Carpenter pode parecer um sucesso instantâneo, mas é o sucesso instantâneo mais longo do qual já fiz parte", elogiou Bem Mortimer, presidente da Polydor Records.

E continuou: "A Polydor está liderando o caminho por mais semanas em primeiro lugar em singles, tem o maior número de singles individuais em primeiro lugar e está lado a lado com a maioria dos artistas que têm álbuns individuais na primeira posição".