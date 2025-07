Banda viral no Spotify pode ter sido inteiramente gerada por IA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda The Velvet Sundown acumulou mais de 500 mil ouvintes no Spotify em menos de um mês, lançando dois álbuns de estreia — “Dust and silence” e “Floating on echoes” — com 26 faixas descritas como “alt-pop cinematográfico e soul analógico dos sonhos”. Mas, por trás do sucesso repentino, há uma suspeita do público de que nada ali foi feito por humanos e que o projeto foi todo gerado por inteligência artificial.

A banda se descreve como “mistura do rock alternativo psicodélico dos anos 1970 e do folk rock, mas que se mistura perfeitamente com o pop alternativo moderno e as estruturas indie”. “O Velvet Sundown não está tentando reviver o passado. Eles estão reescrevendo-o. Soam como a memória de um tempo que nunca aconteceu de fato... mas, de alguma forma, o fazem parecer real”, diz a apresentação no Spotify.





Apesar das descrições detalhadas dos supostos integrantes no Spotify — como o vocalista Gabe Farrow, o guitarrista Lennie West, o tecladista Milo Rains e o percussionista Orion “Rio” Del Mar — nenhum deles existe de fato. Nenhuma presença online, redes sociais ou registros anteriores foram encontrados. A conta da banda no Instagram, criada em junho, exibe apenas imagens claramente geradas por IA e nenhuma informação sobre shows ou apresentações ao vivo.

As suspeitas ganharam força quando plataformas como Deezer passaram a exibir avisos nas páginas da banda, alertando que “algumas faixas podem ter sido criadas usando inteligência artificial”. O Spotify, Amazon Music e Apple Music ainda não emitem alertas semelhantes, mas a discussão se intensificou nas redes sociais.

Vários relatos ganharam força de quem tentou contato direto com os supostos membros e com a equipe da banda, mas não obteve respostas. No entanto, uma conta criada no X alegou representar o The Velvet Sundown, negou as acusações. “Sim, somos uma banda de verdade e nunca usamos IA”, diz na bio, mas sem permitir mensagens diretas ou apresentar provas.

A banda respondeu diversas acusações sobre não se tratarem de músicos de verdade. “Essa afirmação de que ‘não temos registros digitais’ é insana e irresponsável, e ainda assim continua sendo repetida!”, rebateram em uma publicação.

Perfil da banda The Velvet Sundown no X nega que seja criado por IA The Velvet Sundown / X

Especialistas apontam que o volume de plays pode ter sido impulsionado por playlists anônimas e algoritmos que confundem o som da banda com o de artistas humanos populares do gênero. Mesmo que parte do tráfego seja legítimo, o uso de IA sem transparência levanta questões sobre competição desleal no mercado musical.

De acordo com dados divulgados pela Deezer, quase 20% das músicas atualmente adicionadas à plataforma são geradas por inteligência artificial — um crescimento expressivo em relação aos 10% registrados em janeiro de 2025. Estima-se que cerca de 20 mil faixas sejam enviadas por dia sem envolvimento humano direto.

A empresa francesa anunciou ferramentas para identificar conteúdo automatizado e proteger os direitos de artistas reais. Enquanto isso, plataformas como Apple Music têm adotado critérios mais rigorosos, exigindo créditos específicos de produção e execução. Já o Spotify permite uploads com conteúdo de IA, desde que haja declaração de autoria e respeito aos direitos autorais.